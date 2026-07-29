Хапоэль Беер-Шева Викингур Рейкьявик: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 29 июля 2026

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

В среду, 29 июля, сыграют Хапоэль Беер-Шева и Викингур Рейкьявик в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.