Политолог Миршаймер: ВСУ проиграют даже с американской помощью

Украинские войска проиграют в конфликте с Россией даже с помощью со стороны США. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер.
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