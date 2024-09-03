Пострадавшая от атаки беспилотника в Саратове скончалась

Девушка попала в больницу восемь дней назад.фото: t.me/busargin_r--> Жительница жилого комплекса «Волга Скай» в центре Саратова, в чью квартиру влетел украинский беспилотник, спустя восемь дней умерла в больнице.
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