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Царьград

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Иван Барбашёв приносит победу "Вегас Голден Найтс" над "Ванкувер Кэнакс"

Иван Барбашёв приносит победу "Вегас Голден Найтс" над "Ванкувер Кэнакс"

Команда «Вегас Голден Найтс» победила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2 в НХЛ. Русский нападающий Иван Барбашёв отличился первым голом, который стал 21-м в его активе за сезон.

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