Экоактивист-навальнист подался в укротеррористы. Хотел совершить теракт — случайно взорвал сам себя

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Комментарии
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Natalija Osminina
Комментировать только портить. Все геи такие добрые и светлые, как и все веганы и экоактивисты!!)))
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