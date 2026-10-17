Почему противостояние Дональда Трампа и Владимира Зеленского нельзя сводить к давлению на всю Украину? Как переговоры в Майами показали разницу между интересами Белого дома и украинских переговорщиков? Почему приостановка обмена разведданными оказалась для Киева болезненнее, чем публичная риторика? И какой сценарий выхода из кризиса — иранский или венесуэльский — обсуждается в украинских политичес… Читать далее: https://govorit.
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