Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

ИРИНА  АЛКСНИС Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

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