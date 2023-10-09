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Звезду «Каменской» и «Убойной силы» Баршака изувечили в Москве: хроника событий

Звезду «Каменской» и «Убойной силы» Баршака изувечили в Москве: хроника событий

Актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой после драки из-за женщины. Звезду нашумевших сериалов «Каменская» и «Убойная сила» экстренно госпитализировали второй раз за последние несколько месяцев: в июле любимец женщин уже обращался к врачам с жалобами на сильные боли после удара.

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