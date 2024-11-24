Минобороны: на Украине поразили военные аэродромы и цеха с беспилотниками

Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Целями ударов также стали цеха производства и хранения беспилотников и скопления живой силы противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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