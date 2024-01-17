Роспотребнадзор поделился правилами купания в проруби

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно себя вести во время купания в проруби. Как сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора, приближается православный праздник Крещения Господня, во время которого жители России захватывают полотенца и купальники, поспешив окунуться в ледяную воду.