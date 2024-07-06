Почему диета может оказаться неэффективной

Диета часто оказывается неэффективной по нескольким причинам, которые могут быть связаны как с физиологическими особенностями организма, так и с психологическими факторами и ошибками в самом подходе к процессу похудения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии