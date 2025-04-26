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ES/SPY Market Prediction April - July 2025

ES/SPY Market Prediction April - July 2025

ES/SPY Market Prediction April - July 2025 E-mini S&P 500 Futures (Jun 2025) CME_MINI:ESM2025 wasiheider ES/SPY Bounced of the Previous 2022-23 highs Looking for retracement to gap fill to downside before continuing the move up.

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