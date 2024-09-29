Доколе у нас будут такие решения суда и прокуратуры?

Андрей Булуков

Глупо, наверное, но чего б нам не перенять опыт самой наисключительнейшей страны в мире? Чего б на заукатать всех этих, так же как пиндосы японцев в начале первой мировой в лагерюшки? На время, пока СВО идет... А там разберемся...