Политика как он...
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Политика как она есть

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Доколе у нас будут такие решения суда и прокуратуры?

Доколе у нас будут такие решения суда и прокуратуры?

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! На позапрошлой и этой неделе случились два юридических казуса.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
судя по морде, мутантская.
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10 час.
Андрей Булуков
Глупо, наверное, но чего б нам не перенять опыт самой наисключительнейшей страны в мире? Чего б на заукатать всех этих, так же как пиндосы японцев в начале первой мировой в лагерюшки? На время, пока СВО идет... А там разберемся...
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10 час.
НУ
Наташа Устинова
Ничего нового. Деньги дали, сколько судья просил и все. Вместо 8 лет 3 года, а выйдет на волю через год после очередной дачи толстого конвертик.
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4 час.

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