Россиянин залил знакомого монтажной пеной в подвале и получил девять лет колонии

На Урале убившему знакомого и залившего его монтажной пеной мужчине дали 9 лет В Екатеринбурге Октябрьский районный суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы за то, что он расправился со знакомым и залил его в подвале монтажной пеной.