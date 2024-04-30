А почему мужчины не хотят терпеть, сохраняя плохой брак?

А

Александр

А у нас другого быта и не было: коммуналки, бараки, теплушки. Дети на великих стройках. Старики на лавочках. Ни родового гнезда, ни памяти о предках. Семья как ячейка общества таковой никогда не была. Её проблемы решались на профсоюзных собраниях, в детских комнатах, участковыми. Детей воспитывали школа, комсомол. Теперь - бандиты и барыги. Мораль перемарали и заменили ЕГЭ и кредитами. Главным стали внешний вид и секс. Превращаемся в биомассу. Не на кого посмотреть, не с кого спросить. Сошлись/разошлись. Даже в искусстве человеческое исчезло. В живописи мазня, на сцене порнуха, в кино бандиты и беспредел. Исторические памятники уничтожаются барыгами. От требований к человеку остались только его полезность или бесполезность. Бизнесмен, бизнесвумен, педераст. Человеческий разум сменяет ИИ. Т.е. создается не семья, а как сейчас говорят, хорошо или не очень провели время. А кто, куда и почему уходит всем похрену.