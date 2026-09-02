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Царьград

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Житель Краснодара выиграл 35 млн рублей в лотерею за 3 минуты

Житель Краснодара выиграл 35 млн рублей в лотерею за 3 минуты

Алексей из Краснодара за 3 минуты до розыгрыша лотереи "Все или ничего" приобрёл билет, случайно выбрав числа 35 раз.

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