Велемудр. Мир тесен.

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  • Руслан гогорян
    На то и задача нынешнего Века Кали: обжечь Сосуд, дабы трансформируя низшие качества впустить в Него НОВОЕ ПРИСУТСТВИ...СИЛЬНЫЕ ДУШИ ПОДВ...
  • Natalia Нес
    Очень ярко и понятно! Благодарю и принимаю!🙏СИЛЬНЫЕ ДУШИ ПОДВ...
  • Ино планетянка
    СИЛЬНЫЕ ДУШИ ПОДВ...

СИЛЬНЫЕ ДУШИ ПОДВЕРГАЮТСЯ АТАКЕ С ДЕТСТВА.

СИЛЬНЫЕ ДУШИ ПОДВЕРГАЮТСЯ АТАКЕ С ДЕТСТВА.

Наша Земля многие столетия находилась в так называемой «Ночи Сварога» , то есть под властью Тьмы и в зоне низких частот.

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василий молостов
..да многие приходят сознательно ...но и многие могут заблудится в этом мире..это нередкое явление..другие не забывают для чего пришли и выполняют свою функцию..поскольку на тонком шла большая война за планету..
Ино планетянка
Спасибо....Похоже это про меня....Сильная *поддержка*....
Ино планетянка
Natalia Нес
Очень ярко и понятно! Благодарю и принимаю!🙏
Руслан гогорян
На то и задача нынешнего Века Кали: обжечь Сосуд, дабы трансформируя низшие качества впустить в Него НОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ. А дабы пройти, выше описанный, путь необходимо понимать и чувствовать любые попытки касания "кисточками", которые не только тормозят процесс трансформации, но и стремятся всячески отомстить, уничтожить Психическому(ое) за попытки не допущения данных "касаний" и втягивания в колесо Сансары. Но, и за любые попытки Его очистить свою Природу

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