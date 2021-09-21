СИЛЬНЫЕ ДУШИ ПОДВЕРГАЮТСЯ АТАКЕ С ДЕТСТВА.

Александр НиколаевичРелигияСИЛЬНЫЕ ДУШИ ПОДВЕРГАЮТСЯ АТАКЕ С ДЕТСТВА. Наша Земля многие столетия находилась в так называемой «Ночи Сварога» , то есть под властью Тьмы и в зоне низких частот.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвасилий молостов..да многие приходят сознательно ...но и многие могут заблудится в этом мире..это нередкое явление..другие не забывают для чего пришли и выполняют свою функцию..поскольку на тонком шла большая война за планету..Ино планетянкаСпасибо....Похоже это про меня....Сильная *поддержка*....Ино планетянкаNНNatalia НесОчень ярко и понятно! Благодарю и принимаю!🙏Руслан гогорянНа то и задача нынешнего Века Кали: обжечь Сосуд, дабы трансформируя низшие качества впустить в Него НОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ. А дабы пройти, выше описанный, путь необходимо понимать и чувствовать любые попытки касания "кисточками", которые не только тормозят процесс трансформации, но и стремятся всячески отомстить, уничтожить Психическому(ое) за попытки не допущения данных "касаний" и втягивания в колесо Сансары. Но, и за любые попытки Его очистить свою ПриродуКомментировать
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