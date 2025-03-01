Пушистые звезды: 7 фото породистых кошек, которые заставят вас улыбнуться

День кошек отмечают в России 1 марта. Мы собрали для вас яркие фото породистых котиков. А вы уже поздравили своих пушистых питомцев и признались им в безграничной любви? фото: IStockphotoКот в доме — это не только радость, но и польза для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии