ЧувГУ: создана система бесконтактного анализа 20 параметров роста растений

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова создали интеллектуальную сенсорную станцию с использованием сети датчиков интернета вещей для мониторинга 20 агрофизических параметров и фенотипа растений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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