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ЧувГУ: создана система бесконтактного анализа 20 параметров роста растений

ЧувГУ: создана система бесконтактного анализа 20 параметров роста растений

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова создали интеллектуальную сенсорную станцию с использованием сети датчиков интернета вещей для мониторинга 20 агрофизических параметров и фенотипа растений.

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