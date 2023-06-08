МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО

КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Если человек скупает недвижимость в Великобритании или Испании, а не в Москве или Крыму, то своё будущее и будущее своей семьи он явно видит за пределами России.

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