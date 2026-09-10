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Автоэксперт Кисенков: автоаптечку нужно возить с собой из здравого смысла

Автоэксперт Кисенков: автоаптечку нужно возить с собой из здравого смысла

Уже несколько лет водители не обязаны возить в машине автомобильную аптечку: нет ни штрафов за ее отсутствие, ни требований о наличии при техосмотре.

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