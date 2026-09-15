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Живая Кубань

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Шампур вместо аргументов: жительницу Лабинска осудили за нападение на участкового

Шампур вместо аргументов: жительницу Лабинска осудили за нападение на участкового

Шампур вместо аргументов: жительницу Лабинска осудили за нападение на участковогоЛабинский районный суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которую признали виновной в применении насилия к представителю власти.

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