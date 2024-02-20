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Около половины опрошенных японцев поддерживают перезапуск неработающих атомных электростанций

Около половины опрошенных японцев поддерживают перезапуск неработающих атомных электростанций

После аварии на атомной электростанции Фукусима в марте 2011 года, которая произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами, не только там, но и во всем мире поднялась волна протеста против строительства и эксплуатации АЭС.

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