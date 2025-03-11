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Военспец Киселев: ВСУ могут готовить более масштабную атаку на Россию

Военспец Киселев: ВСУ могут готовить более масштабную атаку на Россию

Массированная атака дронов на русские регионы, включая Москву и Подмосковье, была четко спланирована и тщательно подготовлена для выявления систем ПВО и средств подавления ВС России, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

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