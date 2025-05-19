Российским ученым удалось создать материал для имплантов будущего

Российские ученые разработали не имеющий аналогов композитный материал для медицинского использования, который позволяет печатать на 3D-принтере самофиксирующая костные импланты или «капсулы» для адресной доставки лекарств в организм без хирургического вмешательства.
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