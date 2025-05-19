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Политика как она есть

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Российским ученым удалось создать материал для имплантов будущего

Российским ученым удалось создать материал для имплантов будущего

Российские ученые разработали не имеющий аналогов композитный материал для медицинского использования, который позволяет печатать на 3D-принтере самофиксирующая костные импланты или «капсулы» для адресной доставки лекарств в организм без хирургического вмешательства.

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