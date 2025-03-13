Операция по освобождению заложников в захваченном боевиками поезде закончилась десятками погибших

Операция по спасению сотен людей, захваченных в заложники во время захвата поезда сепаратистской группировкой боевиков в отдаленном районе на юго-западе Пакистана, завершилась десятками убитых, сообщил представитель армии.
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