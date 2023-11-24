Тульский автоэксперт Киреенко рассказал, как разморозить воду в бачке омывателя

Зима в российские регионы всегда приходит ожидаемо неожиданно. К минусовым температурам некоторые водители не успевают израсходовать обычную воду для очистки лобовых стекол и, в итоге, та превращается в лед.
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