Вучич предсказал Европе «адский сценарий» из-за энергетики

Президент Сербии Александр Вучич поддержал прогнозы премьер-министров Польши и Чехии о «адском сценарии» для ЕС из-за кризиса с поставками нефти и газа, отмечая нарастающую обеспокоенность на топливном рынке в Германии и Австрии.