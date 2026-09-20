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Первый в мире OLED-монитор с заводской калибровкой режима HDR. AOC представила модель AG277QSD

Первый в мире OLED-монитор с заводской калибровкой режима HDR. AOC представила модель AG277QSD

465 долларов Компания AOC запустила продажи монитора AG277QSD, утверждая, что это первый на рынке OLED-монитор, получивший заводскую калибровку специально для работы с HDR.

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