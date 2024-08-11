Инвестиции в основной капитал Татарстана за год выросли почти на 40%

С января по март 2024 года инвестиции в основной капитал Татарстана составили более 234 млрд рублей. Это на 39% выше, чем за аналогичные месяцы прошлого года, следует из доклада «Социально-экономическое положение РТ» от Татарстанстата.
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