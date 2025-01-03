Рогов: российские войска начали зачистку от ВСУ промзоны Курахова в ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации приступили к зачистке промышленной зоны Курахово в западной части ДНР от разрозненных групп ВСУ, сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.
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