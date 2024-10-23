Путин встретится с генеральным секретарем ООН Гутерришем 24 октября

Встреча станет первой с 2022 года Президент России Владимир Путин в четверг собирается провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также продолжить серию переговоров с мировыми лидерами, которые прибыли в Казань на мероприятия саммита БРИКС.