Путин встретится с генеральным секретарем ООН Гутерришем 24 октября

Встреча станет первой с 2022 года Президент России Владимир Путин в четверг собирается провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также продолжить серию переговоров с мировыми лидерами, которые прибыли в Казань на мероприятия саммита БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии