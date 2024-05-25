В Краснодаре на школьников упала часть сорванной ветром кровли

Инцидент произошел перед началом торжественной линейки. Пострадало несколько учащихся 8–9 классов. В регионе действует штормовое предупреждениеВ Краснодаре сильный ветер сорвал крышу со школы перед торжественной линейкой.
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