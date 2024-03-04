Усилия БРИКС не достигли цели: рост доллара и геополитическая напряженность мешают развитию мировой экономики

Начало нового года послало неоднозначные сигналы для мировой экономики и финансовых рынков в целом. Оптимистичный прогноз правительства и позитивные экономические данные США поначалу подогревали энтузиазм и ожидание будущих событий.
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