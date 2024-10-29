Депутаты Госдумы РФ приедут в Челябинск: цель визита

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. ФедералПресс. В Челябинске пройдет выездное заседание Совета Госдумы. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения развития промышленности в РФ.
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