Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«А у Фархода положительные характеристики»: суд в Новосибирске вынес неожиданный приговор мигранту из Таджикистана за убийство женщины и ее маленькой дочери

«А у Фархода положительные характеристики»: суд в Новосибирске вынес неожиданный приговор мигранту из Таджикистана за убийство женщины и ее маленькой дочери

  Прокуратура просила осудить на пожизненный срок, но судья подумал о двух малолетних детях Фархода Рахимзода, вызвав возмущение россиян.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Интересно, на сколько потяжелел карман у этого судьи, диаспора то по любому подсуетилась?!!
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1 м.
лилия дрогочинская
А почему же не озвучили фамилию продажного судьи?! Вдруг бы в Новосибирске нашелся кто-то отважный и поправил кепочку на этой продажной башке...Пусть судье или его близким встретится такой Фарход и поступит так же, как с убитыми!
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1 м.
NM
Nelya Muhametshina
Вот уж правильно написала Лилия тогда бы принимали правильные справедливые решения. Боже мой когда же начнут жалеть россиян , а не деньги которых нахапают по полной программе. Пора принимать радикальные меры против всех которые нарушают закон. Ведь доходит до абсурда , украл вагонами сво  и гуляй Вася кушай травку с убийцами тоже самое. Хорошее укрытие
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1 м.