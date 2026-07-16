«А у Фархода положительные характеристики»: суд в Новосибирске вынес неожиданный приговор мигранту из Таджикистана за убийство женщины и ее маленькой дочери

Юрий Николаев Интересно, на сколько потяжелел карман у этого судьи, диаспора то по любому подсуетилась?!!

лилия дрогочинская А почему же не озвучили фамилию продажного судьи?! Вдруг бы в Новосибирске нашелся кто-то отважный и поправил кепочку на этой продажной башке...Пусть судье или его близким встретится такой Фарход и поступит так же, как с убитыми!