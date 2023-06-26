Военное обозрение

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Лётчики штурмовой авиации в зоне СВО поставили рекорд по количеству боевых вылетов в сутки

Лётчики штурмовой авиации в зоне СВО поставили рекорд по количеству боевых вылетов в сутки

Российские летчики штурмовой авиации выполняют по три-четыре боевых вылета в сутки, но в условиях интенсивных боевых действий их количество значительно возрастает и может доходить до десяти.

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