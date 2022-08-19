NRK: Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство WADA может отстранить сборную Норвегии от участия в Олимпийских играх из-за отказа страны выполнять обязательства по международному антидопинговому законодательству, передает норвежский новостной телеканал NRK.
Всемирное антидопинговое агентство WADA может отстранить сборную Норвегии от участия в Олимпийских играх из-за отказа страны выполнять обязательства по международному антидопинговому законодательству, передает норвежский новостной телеканал NRK.
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