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NRK: Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство WADA может отстранить сборную Норвегии от участия в Олимпийских играх из-за отказа страны выполнять обязательства по международному антидопинговому законодательству, передает норвежский новостной телеканал NRK.

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