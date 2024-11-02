В ЦИК Молдавии сообщили об отстранении ряда членов избиркомов

Ряд членов избирательных комиссий в Молдавии временно отстранены от работы в связи с расследованием дела о подкупе избирателей, заявила журналистам 2 ноября глава центризбиркома республики Анжела Караман.
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