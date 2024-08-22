Актеры Джек Блэк и Пол Радд сыграют в новом ремейке хоррора «Анаконда»

Пол Радд и Джек Блэк обсуждают возможность участия в новой версии фильма «Анаконда». Как сообщает Hollywood Reporter, режиссерское кресло займет Том Гормикэн, известный по лентам «Этот неловкий момент» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта».
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