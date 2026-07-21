GLP-1 Fight: Novo Sues Eli Lilly Over Nationwide "Deceptive Advertising" Campaign Novo Nordisk wrote in a press release that it is suing GLP-1 rival Eli Lilly in federal court in New Jersey, alleging nationwide "deceptive advertising" for Zepbound and Mounjaro.
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