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Циньвэнь Чжэн после разгрома Паолини: «Наконец я начала стабильнее подавать. Не знаю, почему в 2023-м подача вдруг стала сбоить»

Циньвэнь Чжэн после разгрома Паолини: «Наконец я начала стабильнее подавать. Не знаю, почему в 2023-м подача вдруг стала сбоить»

За счет победы (6:1, 6:1) она стала второй китаянкой, вышедшей в полуфинал одиночного итогового турнира.

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