Правительство понизило план по инвестициям на фоне высокой ставки

В свете сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ правительство снизило ожидания по росту инвестиций в основной капитал на ближайшие три года, пишет РБК со ссылкой на Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.