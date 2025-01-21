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  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...

Правительство понизило план по инвестициям на фоне высокой ставки

В свете сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ правительство снизило ожидания по росту инвестиций в основной капитал на ближайшие три года, пишет РБК со ссылкой на Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

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