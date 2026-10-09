Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu)

Новинка Xiaomi с заметным отрывом обошла флагманы на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и MediaTek Dimansity 9600 Pro Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов за сентябрь 2026 года.
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