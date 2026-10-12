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Упрощённое производство по иску к маркетплейсу: порог суммы и что это значит для продавца

В чатах продавцов сегодня спорят об одном: иски по сгоревшему на складах товару суды принимают, и принимают в упрощённом порядке.

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