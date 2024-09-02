Куратор экологии Иванов призвал не доводить до абсурда защиту Байкала

На охраняемой территории Байкала живут 50 тысяч человек, и у них, как у любых граждан России, должно быть право на дороги, на вывоз мусора, на рубку деревьев при необходимости, считает спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.