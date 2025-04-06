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В Крыму спасатели нашли потерявшегося 10-летнего мальчика

В Крыму спасатели нашли потерявшегося 10-летнего мальчика

Спасатели МЧС нашли 10-летнего мальчика, потерявшегося в Крыму, благодаря светоотражающему элементу.В районе села Урожайное, расположенного в Крыму, сотрудники МЧС России успешно обнаружили пропавшего десятилетнего мальчика.

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