Парализовано движение: 76 тыс. пассажиров застряли из-за найденной посылки в Японии

Забытая посылка на ст. Киото вызвала остановку поездов на западе Японии, затронув 76 тыс. человек. Инцидент случился на фоне усиленных мер безопасности в преддверии ЭКСПО-2025 в Осаке с участием премьера Исибы и императора Нарухито.
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