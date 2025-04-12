Парализовано движение: 76 тыс. пассажиров застряли из-за найденной посылки в Японии

Забытая посылка на ст. Киото вызвала остановку поездов на западе Японии, затронув 76 тыс. человек. Инцидент случился на фоне усиленных мер безопасности в преддверии ЭКСПО-2025 в Осаке с участием премьера Исибы и императора Нарухито.