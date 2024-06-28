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Леброн и Бронни Джеймсы могут стать первым дуэтом отец-сын, который сыграет в НБА

Они могут стать первым в истории НБА дуэтом отец-сын, который сыграет в лиге. В четверг «Лейкерс» выбрали 19-летнего Бронни под 55-м номером на драфте-2024.

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