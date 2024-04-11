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Часов Яр новости СВО — Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР — 11.04.2024 г.

Часов Яр новости СВО — Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР — 11.04.2024 г.

Часов Яр последние новости, операция по освобождению российскими войсками в рамках проводимой СВО города Часов Яр в ДНР, важные события в хронике операции к утру 11.

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